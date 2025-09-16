В Свердловской области женщина погибла после 10 дней блуждания в лесу
В Свердловской области 64-летняя женщина пропала в лесах Режевского района во время поиска ягод. Об этом стало известно порталу E1.ru.
Поисковые работы начались сразу после ее исчезновения. В них приняли участие десятки волонтеров и сотрудники полиции. Несмотря на усилия, найти женщину живой не удалось. Спустя 10 дней поисков ее тело обнаружили в лесу. Причины гибели пока не установлены. Следственные органы продолжают разбираться в обстоятельствах случившегося.
Ранее стало известно, что в США суд приговорил супружескую пару к 40 годам тюрьмы за халатность, которая привела к смерти их дочери. 36-летняя Лейси Флетчер скончалась в родительском доме при крайне тяжёлых обстоятельствах. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: