Вросшая в диван дочь-инвалид 12 лет умирала на глазах у родителей
В США суд приговорил супружескую пару к 40 годам тюрьмы за халатность, которая привела к смерти их дочери. 36-летняя Лейси Флетчер скончалась в родительском доме при крайне тяжёлых обстоятельствах. Об этом сообщает издание Mirror.
Женщина, которая страдала аутизмом и социальной тревожностью, не вставала с дивана около 12 лет. Родители не обеспечили ей необходимый уход и оставили жить в антисанитарных условиях.
3 января мать сообщила о смерти дочери. Коронер, который прибыл на место, констатировал, что смерть наступила за несколько дней до этого. В доме стоял невыносимый запах, а состояние тела и помещения специалист назвал одним из самых жутких за свою карьеру.
По заключению судмедэкспертов, причиной смерти стал сепсис на фоне хронических инфекций и длительной неподвижности. В желудке женщины обнаружили фекалии и наполнитель дивана. Вес Лейси на момент смерти составлял 43 килограмма. Суд признал супругов Флетчер виновными.
