Вросшая в диван дочь-инвалид 12 лет умирала на глазах у родителей

16 сентября 2025, 10:47

Суд в США приговорил супругов к 40 годам тюрьмы за гибель дочери-инвалида

Фото: Istock/essentialimage

В США суд приговорил супружескую пару к 40 годам тюрьмы за халатность, которая привела к смерти их дочери. 36-летняя Лейси Флетчер скончалась в родительском доме при крайне тяжёлых обстоятельствах. Об этом сообщает издание Mirror.