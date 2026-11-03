В Подмосковье задержали по горячим следам серийных грабителей магазинов
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Двух мужчин, ограбивших несколько магазинов в Московской области, задержали сотрудники вневедомственной охраны. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
Сигнал тревоги поступил из торговой точки, расположенной на территории рынка на Советской улице в городе Рошаль округа Шатура.
«Прибывшие росгвардейцы выяснили, что мужчина в балаклаве ворвался в ювелирный магазин, разбил молотком стекло, забрал товары и сбежал вместе с сообщником, который ждал его у входа», — говорится в сообщении.Розыски начались немедленно и вскоре налётчиков задержали на проспекте Ильича в Шатуре: они пытались сдать похищенные украшения в ломбард. Правоохранители также установили, что ранее задержанные ограбили два продуктовых магазина в Рошале: они забрали деньги из кассы и 20 банок со спиртным.
Злоумышленников доставили в полицию. Выяснилось, что это местные жители 1998 и 2001 годов рождения, уже имеющие судимости за грабежи и кражи.