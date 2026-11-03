В Подмосковье задержали по горячим следам серийных грабителей магазинов

03 ноября 2026, 13:30

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Двух мужчин, ограбивших несколько магазинов в Московской области, задержали сотрудники вневедомственной охраны. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.





Сигнал тревоги поступил из торговой точки, расположенной на территории рынка на Советской улице в городе Рошаль округа Шатура.





«Прибывшие росгвардейцы выяснили, что мужчина в балаклаве ворвался в ювелирный магазин, разбил молотком стекло, забрал товары и сбежал вместе с сообщником, который ждал его у входа», — говорится в сообщении.