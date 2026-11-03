Россиянин делал ремонт и заразился мышиной лихорадкой

03 ноября 2026, 13:11

Mash: житель Уфы заразился мышиной лихорадкой во время ремонта

Фото: iStock/svetograph

34-летний житель Уфы заболел мышиной лихорадкой после того, как помог знакомым с ремонтом. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.