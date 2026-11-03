Россиянин делал ремонт и заразился мышиной лихорадкой
34-летний житель Уфы заболел мышиной лихорадкой после того, как помог знакомым с ремонтом. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По его данным, мужчина помогал с заливкой фундамента в подвале дома. Сначала у него заболела спина, а затем поднялась температура и появилась тошнота.
Через неделю пострадавшего госпитализировали с поражением почек. Из-за болезни он едва не потерял зрение. Родственники предполагают, что он мог заразиться во время работы подвале: там было пыльно и находилось мышиное гнездо.
Уфимец продолжает лечение, его состояние оценивают как средней степени тяжести. Как отмечают медики, инфекция может передаваться при контакте с зараженной пылью и поражать почки. В тяжелых случаях возможны внутренние кровотечения и летальный исход.
Ранее сообщалось, что жительница Подмосковья оказалась в больнице с анафилаксией после того, как перепутала салфетки в туалете.
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