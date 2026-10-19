В Подмосковье задержали подозреваемого в краже украшений у постояльца хостела

19 октября 2026, 11:49

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Сотрудники вневедомственной охраны задержали в одном из хостелов Одинцовского городского округа подозреваемого в хищении ювелирных изделий на крупную сумму. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.





На пульт централизованного наблюдения поступил сигнал тревоги с охраняемого объекта на Западной улице в рабочем посёлке Новоивановское.



Прибывшие правоохранители выяснили, что у одного из постояльцев пропали ценности.





«Как выяснилось, ночью, воспользовавшись отсутствием соседей по комнате, злоумышленник похитил ювелирные украшения суммарной стоимостью около 250 000 рублей. Они принадлежали одному из жильцов. Перепрятав украденное, вор вернулся в номер, где его и задержали», – рассказали в ведомстве.