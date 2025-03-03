В Подмосковье задержали подростка, помогающего телефонным мошенникам

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Семнадцатилетнего ранее судимого жителя Новосибирска задержали солнечногорские полицейские по подозрению в участии в мошеннической схеме, в результате которой 75-летняя местная жительница лишилась сбережений и квартиры, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, пенсионерке позвонил неизвестный, представился работником Пенсионного фонда и под предлогом уточнения трудового стажа выманили у неё пароль от «Госуслуг». Женщина поняла это и сменила пароль. Но через два дня её позвонили якобы из ФСБ и сказали, что по её паспортным данным сделан денежный перевод на территорию Украины, так что теперь на женщину заведено уголовное дело. И во избежание неприятностей ей следует отдать курьеру деньги со своего счёта — 540 млн рублей», — говорится в сообщении.Женщина выполнила это распоряжение. Но затем её стали убеждать, что мошенники хотят продать её квартиру, и чтобы помешать им, она должна сделать это первая, а деньги передать аналогичным образом. Женщина сделала и это и передала курьеру вырученную сумму — около 4 млн рублей. После этого она поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию.
В результате расследования полицейские задержали забиравшего деньги курьера. Он рассказал, что нашёл эту работу через один из мессенджеров. Сейчас полиция выясняет причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям и разыскивает остальных участников мошенничества.
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