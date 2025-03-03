Кишечную инфекцию обнаружили почти у 150 рабочих в Москве после еды от «ЕниДем»

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Массовое отравление 147 сотрудников произошло на стройке в юго-западной части Москвы из-за нарушений санитарно-эпидемиологических норм при организации питания. Из-за выявления у пострадавших острой кишечной инфекции суд Москвы на 90 суток приостановил деятельность фирмы «ЕниДем».
По данным РИА Новости из судебных материалов, инцидент отравления связан с деятельностью компании «ЕниДем». Она поставляла некачественные блюда по договору с подрядчиком «Енигюн Констракшн».
Ранее Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование, а заместитель гендиректора строительной компании Гекхан Озтюрк арестован Савеловским судом Москвы и 20 февраля помещён в СИЗО.
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Ранее Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование, а заместитель гендиректора строительной компании Гекхан Озтюрк арестован Савеловским судом Москвы и 20 февраля помещён в СИЗО.
«По состоянию на 18 февраля 2025 года зафиксированы 147 случаев заболевания острой кишечной инфекцией сотрудников „Енигюн Констракшн“ в связи с допущенными нарушениями», — отмечается в документах суда.Суд установил, что услуги «ЕниДем» не соответствовали требованиям безопасности, что привело к вспышке острой кишечной инфекции. Все пострадавшие — рабочие, употреблявшие пищу, предоставленную подрядчиком. Mash дополняет, что они главным образом были строителями-мигрантами, которые возводили ЖК «Обручева, 30» в Москве.
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Мария Моисеева