Изнасилования учительницы-педофила вскрылись ​через 30 лет после ​произошедшего

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Житель Великобритании обвинил свою бывшую учительницу в неоднократных изнасилованиях, произошедших 30 лет назад. Учительница избежала тюрьмы, хотя насиловала 13-летнего мальчика. Теперь он стал мужчиной и рассказал о своей травме в подкасте Tortoise Media, используя псевдоним «Гарет».
Десять лет назад Гарет пытался обратиться в полицию, но свидетели отказались говорить о происходящем, а Боуэн все отрицала, и дело закрыли. Подтверждение его обвинением нашлось в 2023 году.
Салли-Энн Боуэн начала работать в школе Гарета в 1988 году, когда ему было 13, а ей — 27. Их дружба началась случайно: после того как друг Гарета украл порножурналы, мальчики спрятались в кафе, где сидела учительница, и она сделала странный комментарий о своем теле.
Со временем странность происходящего стала заметна матери мальчика, поэтому Боуэн уволилась из школы, чтобы избежать внимания администрации и не сесть в тюрьму.
Гарет считает, что секс и то, как с ним вела себя Боуэн в постели, сломали ему жизнь: он бросил учебу в 15, стал бездомным в 16, ужасно разругавшись с семьей. Затем он долго не мог строить отношения с ровесницами. Что-то казалось ему неестественным, он чувствовал себя некомфортно во время интима.
В 2023 году расследование Агентства по регулированию сферы образования запретило Боуэн преподавать, выяснив, что она совращала и других учеников. Помимо Гарета были иные жертвы — женщина-совратительница разрушила не одну жизнь.
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Салли-Энн Боуэн начала работать в школе Гарета в 1988 году, когда ему было 13, а ей — 27. Их дружба началась случайно: после того как друг Гарета украл порножурналы, мальчики спрятались в кафе, где сидела учительница, и она сделала странный комментарий о своем теле.
«Мои гениталии тоже так выглядят», — сказала она Гарету, подозвав его к себе и указывая на обнаженную модель.На следующий день Гарет признался ей в любви, и она позвала его к себе домой, где вскоре начались их интимные встречи. Сначала он был в восторге от секса, но в более взрослом возрасте осознал, что это было насилие, а у Боуэн была склонность к педофилии.
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Со временем странность происходящего стала заметна матери мальчика, поэтому Боуэн уволилась из школы, чтобы избежать внимания администрации и не сесть в тюрьму.
Гарет считает, что секс и то, как с ним вела себя Боуэн в постели, сломали ему жизнь: он бросил учебу в 15, стал бездомным в 16, ужасно разругавшись с семьей. Затем он долго не мог строить отношения с ровесницами. Что-то казалось ему неестественным, он чувствовал себя некомфортно во время интима.
В 2023 году расследование Агентства по регулированию сферы образования запретило Боуэн преподавать, выяснив, что она совращала и других учеников. Помимо Гарета были иные жертвы — женщина-совратительница разрушила не одну жизнь.
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Мария Моисеева