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Изнасилования учительницы-педофила вскрылись ​через 30 лет после ​произошедшего

В Британии учительница совратила 13-летнего школьника и избежала тюрьмы через 30 лет
Фото: iStock/Rawpixel

Фото: iStock/Rawpixel

Житель Великобритании обвинил свою бывшую учительницу в неоднократных изнасилованиях, произошедших 30 лет назад. Учительница избежала тюрьмы, хотя насиловала 13-летнего мальчика. Теперь он стал мужчиной и рассказал о своей травме в подкасте Tortoise Media, используя псевдоним «Гарет».
Десять лет назад Гарет пытался обратиться в полицию, но свидетели отказались говорить о происходящем, а Боуэн все отрицала, и дело закрыли. Подтверждение его обвинением нашлось в 2023 году.

Салли-Энн Боуэн начала работать в школе Гарета в 1988 году, когда ему было 13, а ей — 27. Их дружба началась случайно: после того как друг Гарета украл порножурналы, мальчики спрятались в кафе, где сидела учительница, и она сделала странный комментарий о своем теле.

«Мои гениталии тоже так выглядят», — сказала она Гарету, подозвав его к себе и указывая на обнаженную модель.
На следующий день Гарет признался ей в любви, и она позвала его к себе домой, где вскоре начались их интимные встречи. Сначала он был в восторге от секса, но в более взрослом возрасте осознал, что это было насилие, а у Боуэн была склонность к педофилии.

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Со временем странность происходящего стала заметна матери мальчика, поэтому Боуэн уволилась из школы, чтобы избежать внимания администрации и не сесть в тюрьму.

Гарет считает, что секс и то, как с ним вела себя Боуэн в постели, сломали ему жизнь: он бросил учебу в 15, стал бездомным в 16, ужасно разругавшись с семьей. Затем он долго не мог строить отношения с ровесницами. Что-то казалось ему неестественным, он чувствовал себя некомфортно во время интима.

В 2023 году расследование Агентства по регулированию сферы образования запретило Боуэн преподавать, выяснив, что она совращала и других учеников. Помимо Гарета были иные жертвы — женщина-совратительница разрушила не одну жизнь.

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#секс
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#насилие
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#отношения
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#жертвы
#педофилия
Кишечную инфекцию обнаружили почти у 150 рабочих в Москве после еды от «ЕниДем»
РИА Новости: в Москве 147 рабочих подхватили кишечную инфекцию от еды «Енидем»
03 марта 2025, 03:22

Фото: iStock/sudok1

Массовое отравление 147 сотрудников произошло на стройке в юго-западной части Москвы из-за нарушений санитарно-эпидемиологических норм при организации питания. Из-за выявления у пострадавших острой кишечной инфекции суд Москвы на 90 суток приостановил деятельность фирмы «ЕниДем».
По данным РИА Новости из судебных материалов, инцидент отравления связан с деятельностью компании «ЕниДем». Она поставляла некачественные блюда по договору с подрядчиком «Енигюн Констракшн».

Ранее Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование, а заместитель гендиректора строительной компании Гекхан Озтюрк арестован Савеловским судом Москвы и 20 февраля помещён в СИЗО.

«По состоянию на 18 февраля 2025 года зафиксированы 147 случаев заболевания острой кишечной инфекцией сотрудников „Енигюн Констракшн“ в связи с допущенными нарушениями», — отмечается в документах суда.
Суд установил, что услуги «ЕниДем» не соответствовали требованиям безопасности, что привело к вспышке острой кишечной инфекции. Все пострадавшие — рабочие, употреблявшие пищу, предоставленную подрядчиком. Mash дополняет, что они главным образом были строителями-мигрантами, которые возводили ЖК «Обручева, 30» в Москве.

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#роспотребнадзор
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#расследование
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Установлена личность открывшего стрельбу в ТЦ «Красный кит» в Мытищах
Стрельбу в ТЦ в Мытищах открыл 24-летний Данил Потехин
02 марта 2025, 19:22

Фото: iStock/nixki

Установлена личность мужчины, открывшего стрельбу в торговом центре «Красный кит» в Мытищах, пишет Telegram-канал Baza.
Им оказался 24-летний Дмитрий Потехин.

Предварительно, в воскресенье днём между мужчиной и охранниками торгового центра произошла стычка. Тогда Потехин пытался пройти с большой чёрной сумкой в здание, но отказался от досмотра, поэтому его выгнали.

Спустя некоторое время Дмитрий вернулся без сумки и подрался с тремя охранниками. В ходе конфликта он открыл огонь.

Вскоре Потехина задержали правоохранители. У него обнаружили пистолет.

В результате происшествия пострадали три человека – сам стрелок и двое охранников. В этот момент все посетители ТЦ эвакуировались через аварийный выход, из них никто не пострадал.

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#охрана
#стрельба
#полиция
#эвакуация
#мытищи
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Стрелявший в ТЦ «Красный кит» в Мытищах задержан
02 марта 2025, 18:29

Фото: iStock/BrianAJackson

Правоохранители задержали мужчину, открывшего стрельбу в торговом центре в Мытищах. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
Напомним, что в воскресенье доставщик вступил в перепалку с охранниками ТЦ «Красный кит», которые остановили его из-за подозрительной большой сумки. Мужчину выгнали, после чего он вернулся и открыл огонь из травматического оружия. По последним данным, пострадали трое человек – сам стрелок и двое охранников.

В настоящее время полицейским удалось задержать стрелка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

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#тц
#сотрудники
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#стрельба
#конфликт
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Неизвестный открыл стрельбу в ТЦ «Красный кит» в Мытищах, есть раненые
02 марта 2025, 18:02

Фото: iStock/A_N

В торговом центре «Красный кит» в Мытищах произошла стрельба после конфликта посетителя и охраны. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что в результате потасовки пострадали три человека, которые получили ранения в ногу и спину. Предварительно, это сам стрелок и два охранника.

По словам очевидцев события, у одного из посетителей центра произошла перепалка с охраной объекта, а огонь открыл мужчины в форме доставщика.

Как пишет Telegram-канал Mash, охранники остановили подозрительного мужчину с чёрной коробкой, после чего вспыхнул конфликт. Уточняется, что охрана сначала прогнала посетителя, после чего он вернулся и начал стрельбу.

По предварительным данным, стрелок вёл огонь из травматического оружия и произвёл шесть выстрелов. При этом «Осторожно, новости» пишут о трёх выстрелах.

Посетителей торгового центра оперативно эвакуировали. В настоящее время ТЦ работает в штатном режиме.

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В Перми окровавленный ребёнок в пижаме бежал по улице от разъярённого отчима, пытавшегося его утопить

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#конфликт
#охрана
#мужчины
#тц
#стрельба
#мытищи
#пистолет
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В Перми окровавленный ребёнок в пижаме бежал по улице от разъярённого отчима, пытавшегося его утопить
В Перми ребёнок пытался спастись в подъезде от агрессивного отчима
02 марта 2025, 15:08

Фото: iStock/BrianAJackson

В Перми окровавленный ребёнок в порванной пижаме бежал по улице, спасаясь от разъярённого отчима, который пытался утопить его в ванной. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Очевидцы рассказали, что супруги выпивали и между ними вспыхнул скандал. Сначала мужчина поднял руку на жену, а затем схватил девятилетнего мальчика и разбил ему нос. Ребёнок начал кричать, что ещё больше разозлило отчима, который повёл его в ванную и, со слов пострадавшего, пытался утопить.

Мальчику удалось вырваться из рук неадеквата и выбежать на улицу прямо в пижаме. Ребёнок начал звонить в квартиры соседних домов с криками о помощи. Вслед за ним в одних трусах и куртке выбежал отчим, который на всю улицу нецензурно выражался в адрес сына жены.

Вскоре на крики сбежались соседи и вызвали полицию. Кто-то из жителей на время забрал мальчика к себе домой.

В результате, правоохранители задержали агрессивного отчима, а ребёнок был госпитализирован. Органы опеки проверяют семью.

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