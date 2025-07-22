Пятимесячный ребёнок впал в кому после обрезания на дому в Подмосковье
В Подмосковье пятимесячный мальчик впал в кому после проведения обрезания, которое было сделано на дому. Хирург, проводивший операцию, задержан, а на мать ребёнка заведены уголовные дела за неисполнение родительских обязанностей и нарушение миграционного учёта. Об этом пишет Telegram-канал «Mash».
Сообщается, что семья с четырьмя детьми приехала в Россию из Таджикистана, но не встала на учёт. Для проведения религиозного обряда они пригласили знакомого хирурга из местной больницы. Во время операции у мальчика начались судороги, он ослаб и побледнел. Соседи, услышав крики женщины и ребёнка, вызвали скорую помощь.
Младенца срочно госпитализировали, где ему поставили диагноз: аспирационная пневмония, тяжёлая анемия и неясные судороги. Его состояние оценивается как критическое. В связи с произошедшим полиция задержала хирурга, а 38-летняя мать ребёнка привлечена к уголовной ответственности. В настоящее время проводится проверка по данному инциденту.
До этого стало известно, что в Вологодской области возбуждено уголовное дело по факту смерти 30-летней женщины. Причиной ее гибели стало ненадлежащее оснащение бригады скорой помощи лекарственными препаратами. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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