Пятимесячный ребёнок впал в кому после обрезания на дому в Подмосковье

22 июля 2025, 09:16

Фото: iStock/zoka74

В Подмосковье пятимесячный мальчик впал в кому после проведения обрезания, которое было сделано на дому. Хирург, проводивший операцию, задержан, а на мать ребёнка заведены уголовные дела за неисполнение родительских обязанностей и нарушение миграционного учёта. Об этом пишет Telegram-канал «Mash».