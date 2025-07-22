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В Благовещенске подростки травят мальчика после отказа отправить интимные фото

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В Благовещенске произошел инцидент, который привлек внимание общественности: восьмиклассник стал жертвой насилия после того, как отказался отправить интимные фотографии шестикласснице. В результате, девушка натравила на него группу подростков, которые избили мальчика. Об этом пишет Telegram-канал «‎Mash Batash».



По словам родителей пострадавшего, с момента инцидента уголовное дело по факту избиения не продвинулось. Семья мальчика также сообщает о постоянных угрозах и оскорблениях со стороны компании подростков, которые устраивают травлю на улице, выкрикивая оскорбления в адрес их семьи.

Мама мальчика подала отдельное заявление в полицию, и в ОМВД было возбуждено еще одно уголовное дело. Однако, спустя несколько месяцев, это дело было закрыто без каких-либо результатов.

До этого стало известно, что в Вологодской области возбуждено уголовное дело по факту смерти 30-летней женщины. Причиной ее гибели стало ненадлежащее оснащение бригады скорой помощи лекарственными препаратами. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Дарья Осипова

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