В Благовещенске подростки травят мальчика после отказа отправить интимные фото

22 июля 2025, 08:11

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В Благовещенске произошел инцидент, который привлек внимание общественности: восьмиклассник стал жертвой насилия после того, как отказался отправить интимные фотографии шестикласснице. В результате, девушка натравила на него группу подростков, которые избили мальчика. Об этом пишет Telegram-канал «‎Mash Batash».