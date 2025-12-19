Женщина скрывается с дочерью в Иране от отца, которого в РФ осудили за педофилию
Галина Мобарханкасма из Санкт-Петербурга почти два года прячется в Тегеране вместе с дочерью Дашей. Женщина опасается бывшего мужа-иранца, который угрожает выдать девочку замуж, как только ей исполнится девять лет. В России против мужчины заведено уголовное дело за педофилию.
Как сообщает Telegram-канал Baza, отношения Галины с Али начались семь лет назад через соцсети. Переезд мужа в Россию привёл к скорому браку, а через год родилась дочь. На протяжении совместной жизни мужчина часто проявлял насилие в семье, а позже у женщины возникли опасения относительно его поведения по отношению к ребёнку. Осознав угрозу, Галина подала на развод и обратилась в Следственный комитет.
После того как Али вывез шестилетнюю Дашу в Иран, женщина отправилась за дочерью. С помощью хитрости ей удалось остаться с ребёнком наедине и скрыться. Сейчас Галина живёт в Тегеране в условиях, где закон ограничивает выезд детей без согласия отца до 18 лет. Помощь семье оказывает правозащитник Иван Мельников, который направил обращения в российский и иранский МИДы, надеясь найти легальный способ вернуть девочку на родину.
