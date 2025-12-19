Женщина скрывается с дочерью в Иране от отца, которого в РФ осудили за педофилию

19 декабря 2025, 10:40

Фото: iStock/Gulcin Ragiboglu

Галина Мобарханкасма из Санкт-Петербурга почти два года прячется в Тегеране вместе с дочерью Дашей. Женщина опасается бывшего мужа-иранца, который угрожает выдать девочку замуж, как только ей исполнится девять лет. В России против мужчины заведено уголовное дело за педофилию.