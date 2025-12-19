Бывшая замглавы Шадринска Татьяна Туганова в бегах после приговора за коррупцию
Ровно год прошел с момента вынесения окончательного приговора бывшей заместителю главы администрации Шадринска Татьяны Тугановой, но осужденная за коррупцию до сих пор находится на свободе.
Как сообщает URA.RU, 19 декабря 2024 года Курганский областной суд назначил Тугановой 7 лет 7 месяцев колонии за злоупотребление полномочиями и получение взятки в особо крупном размере. Преступление касалось реконструкции канализационных очистных сооружений в 2014–2018 годах: Туганова подписывала акты приемки невыполненных работ, что привело к ущербу городу на три миллиона рублей, а также получила взятку от подрядчика.
Несмотря на многократные апелляции и кассации, суд позволил ей оставаться на свободе до начала отбывания наказания. Чиновница предпочла скрыться и ее объявили в федеральный розыск. На данный момент её местонахождение неизвестно, продолжаются поиски.
Читайте также: