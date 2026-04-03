В Подмосковье задержали покупателя за кражу 10 пачек сливочного масла
Сотрудники вневедомственной охраны задержали 45-летнего жителя Егорьевска за кражу товара из магазина в селе Федино округа Воскресенск. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
Правоохранители прибыли в торговую точку по сигналу тревоги.
«На месте они установили, что покупатель взял с полки десять пачек сливочного масла, сложил во внутренние карманы куртки и попытался покинуть торговый зал, не заплатив», — говорится в сообщении.Мужчину задержали на выходе. Выяснилось, что у него есть судимость за незаконный оборот наркотиков.
Похожая ситуация произошла в Подольске. Там из гипермаркета на улице Комсомольская 46-летний приезжий попытался украсть мясные деликатесы и бутылку спиртного. Унести «добычу» ему не позволили росгвардейцы.
Обоих недобросовестных покупателей передали для разбирательства полиции.