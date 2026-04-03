Москвичка съела крылышки с пивом, сделала «чудо-укол» и попала в реанимацию
В Москве 45-летняя женщина весом 130 килограммов съела острые куриные крылышки, выпила пиво и сделала себе инъекцию препарата от ожирения. Через несколько часов она попала в реанимацию в критическом состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Женщина худела к лету и занималась с тренером. Тот порекомендовал ей экспериментальное средство «Ретатрудит». Москвичка сама нашла препарат на подозрительном сайте, заказала и вводила в случайной дозировке, проигнорировав диету и запрет на алкоголь.
Вечером россиянка поела острых крылышек из Rostic’s, запила их пивом и снова пошла на инъекцию для снижения веса. Вскоре у неё поднялась высокая температура, появились сильные боли в спине и интенсивная рвота.
В больницу пациентку доставили в крайне тяжёлом состоянии — медикам удалось спасти её в последний момент. Врачи диагностировали острый панкреатит и перитонит. Сейчас женщина соблюдает строгую диету по медицинским показаниям и остаётся в стационаре.
