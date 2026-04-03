Пьяный москвич с фейковым удостоверением «начальника полиции» приставал к прохожим
Пьяный москвич с фейковым удостоверением «начальника полиции» приставал к прохожим в День смеха. Подробности приводит Telegram-канал «Осторожно, Москва».
1 апреля сотрудники столичной полиции задержали неадекватного мужчину возле станции метро «Чертановская». Александр Е. находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Он устроил дебош на улице, после чего, как уточнили позже в суде, «в честь всемирного праздника» начал приставать к прохожим. Мужчина демонстрировал окружающим шуточное удостоверение. Ксива изображала документ начальника отдела полиции города Москвы.
Задержанный пояснил, что купил эту подделку на маркетплейсе. Сотрудники правоохранительных органов составили протокол, а 2 апреля Чертановский суд признал действия москвича мелким хулиганством и назначил ему административный арест на 15 суток. Ближайшие две недели Александр Е. проведёт под арестом.
