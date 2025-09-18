Шестилетний мальчик спас свою семью из ночного пожара в Красноярском крае
В Красноярском крае шестилетний мальчик спас свою семью из горящего дома. Об этом сообщает Telegram-канал «Борус. Люди».
Пожар вспыхнул около 04:00 в деревне Тагара. Ребенок проснулся от едкого дыма и сразу же разбудил отца и брата. Вместе они выбежали на улицу в одних пижамах. Глава семейства смог прихватить с собой только документы — остальные вещи остались внутри.
Прибывшие на место пожарные быстро потушили огонь. Однако семья осталась без крова. Отмечается, что в этот же день из роддома должна была выписаться мать детей с новорожденной дочерью.
