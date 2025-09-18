«Настоящий подвиг»: Россиянин палкой отбил жену и ребёнка у медведя

18 сентября 2025, 17:12

Сахалинец в одиночку спас жену и ребёнка от медведя в лесу

Фото: Istock/Philip Hoeppli

В Сахалинской области мужчина защитил семью от напавшего медведя. Как пишет «Комсомольская правда», инцидент произошёл в лесу близ Северо-Курильска, где хищник атаковал жену Валерия Шелковникова.





Мужчина схватил палку и стал отбивать от зверя родных. Валерий наносил ему множественные удары по голове и телу. Медведь отступил и скрылся в лесу после такого активного сопротивления.



Женщина получила лишь лёгкие ушибы и не нуждалась в медицинской помощи. Ребёнок не пострадал, хотя и сильно испугался. Семья избежала тяжёлых последствий благодаря действиям Шелковникова.



Местные власти поблагодарили мужчину за проявленную храбрость. Полиция и мэр города Александр Овсянников лично отметили его смелость и указали, что такой поступок стал примером мужества.