Достижения.рф

В Москве водитель заблокировал проезд скорой помощи с тяжелобольным пациентом

В Москве водитель иномарки заблокировал скорую, везущую тяжелобольного пациента
Фото: Istock/jacquesdurocher

В Москве водитель иномарки заблокировал проезд для автомобиля скорой медицинской помощи. Машина экстренной службы перевозила пациента с переломом позвоночника. Об этом сообщает «Лента.ру».



Мужчина припарковал свой автомобиль прямо перед воротами, хотя на них висит предупреждающая табличка: «Машины не ставить». Эта парковка создала непреодолимое препятствие для спецтранспорта.

Чтобы продолжить движение, бригаде медиков пришлось маневрировать по проезжей части и съезжать на бордюры. Это происшествие потенциально усугубило состояние тяжелобольного человека, которого врачи везли в медицинское учреждение.

Ранеесообщалось об инциденте в Москве, где карета скорой помощи опрокинулась на Кутузовском проспекте. Автомобиль, который перевозил пациента, на высокой скорости наехал на бордюр и несколько раз перевернулся на газоне.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0