В Москве водитель заблокировал проезд скорой помощи с тяжелобольным пациентом
В Москве водитель иномарки заблокировал проезд для автомобиля скорой медицинской помощи. Машина экстренной службы перевозила пациента с переломом позвоночника. Об этом сообщает «Лента.ру».
Мужчина припарковал свой автомобиль прямо перед воротами, хотя на них висит предупреждающая табличка: «Машины не ставить». Эта парковка создала непреодолимое препятствие для спецтранспорта.
Чтобы продолжить движение, бригаде медиков пришлось маневрировать по проезжей части и съезжать на бордюры. Это происшествие потенциально усугубило состояние тяжелобольного человека, которого врачи везли в медицинское учреждение.
Ранеесообщалось об инциденте в Москве, где карета скорой помощи опрокинулась на Кутузовском проспекте. Автомобиль, который перевозил пациента, на высокой скорости наехал на бордюр и несколько раз перевернулся на газоне.
