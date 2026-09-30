В Подмосковье задержали приезжего из Тулы с крупной партией наркотиков

30 сентября 2026, 09:05

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

27-летнего жителя Тулы задержали в Кашире по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Такси, в котором ехал туляк, остановили для проверки документов на 111 километре трассы М-4 «Дон». Сотрудники ДПС обратили внимание на подозрительное поведение пассажира, проверили багажник и нашли там в принадлежащем ему рюкзаке пять полимерных свёртков с порошком общим весом свыше пяти килограммов.





«Прибывшая на место оперативная группа изъяла подозрительный груз. Экспертиза показала, что порошок является производным наркотика N-метилэфедрона», — говорится в сообщении.