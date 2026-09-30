Автоледи из Ленобласти попалась на нарушении благодаря ролику в соцсетях
В ходе регулярного мониторинга соцсетей инспекторы ДПС заметили ролик, снятый в Тосненском районе Ленинградской области. На нём водительница автомобиля Honda CR‑V грубо нарушила ПДД.
Девушка выполнила разворот через сплошную линию разметки в месте, где такой манёвр строго запрещён. Как сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции, инспекторы отдельного батальона ДПС оперативно установили владельца иномарки и выяснили личность нарушительницы.
В отношении неё составили административный протокол по части 2 статьи 12.16 КоАП РФ (несоблюдение требований дорожных знаков или разметки). Автоледи полностью признала свою вину и заверила сотрудников полиции, что впредь будет неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.
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