Автоледи из Ленобласти попалась на нарушении благодаря ролику в соцсетях

30 сентября 2026, 06:24

Фото: iStock/z1b

В ходе регулярного мониторинга соцсетей инспекторы ДПС заметили ролик, снятый в Тосненском районе Ленинградской области. На нём водительница автомобиля Honda CR‑V грубо нарушила ПДД.