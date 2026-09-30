Мощный ливень спровоцировал наводнение во Владивостоке
Бурные потоки воды во Владивостоке смывают тротуары и лестницы, заполняют низины, из‑за чего в ямах оказываются автомобили. В жилых комплексах вода проникла в подъезды и квартиры, пишет Телеграм-канал Baza.
Ночью на город обрушился сильный ливень. Горожане были вынуждены пробираться домой по пояс в воде и оставлять машины прямо на улицах. Школьники, не успевшие добраться до своих квартир, искали укрытие на скамейках автобусных остановок.
Особенно сложная ситуация сложилась в ЖК «Оникс» на Третьей Рабочей. Напор воды вырвал пожарный гидрант, в результате чего оказались затоплены коридоры и несколько квартир.
В районе Тихой Бухты автомобили практически полностью ушли под воду — их владельцы пытаются вызволить транспорт с помощью эвакуаторов. На Некрасовском путепроводе грязевые потоки заблокировали движение под мостом Дружбы. На Спортивной улице река вышла из берегов и затопила трамвайные пути, из‑за чего задерживается движение транспорта.
Стихия затронула и коммунальные системы. Минимум 43 улицы остались без холодного водоснабжения. В городе ввели режим повышенной готовности из‑за неблагоприятной погодной обстановки.
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