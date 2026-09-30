Мощный ливень спровоцировал наводнение во Владивостоке

30 сентября 2026, 04:45

Фото: iStock/Sophonnawit Inkaew

Бурные потоки воды во Владивостоке смывают тротуары и лестницы, заполняют низины, из‑за чего в ямах оказываются автомобили. В жилых комплексах вода проникла в подъезды и квартиры, пишет Телеграм-канал Baza.