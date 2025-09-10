Семья купила на аукционе склад и нашла внутри останки двух детей

10 сентября 2025, 08:21

RNZ: в Новой Зеландии семья купила склад и нашла внутри останки детей

Фото: iStock/zoka74

В Новой Зеландии перед судом предстала женщина, которая расправилась со своими детьми и спрятала их останки в складском помещении. Об этом сообщает Radio New Zealand (RNZ).