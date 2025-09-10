Семья купила на аукционе склад и нашла внутри останки двух детей
В Новой Зеландии перед судом предстала женщина, которая расправилась со своими детьми и спрятала их останки в складском помещении. Об этом сообщает Radio New Zealand (RNZ).
По версии следствия, кореянка Джи Ын Ли дала шестилетнему сыну Мину Джо и восьмилетней дочери Юне Джо смертельную дозу снотворного летом 2018 года. После этого она запаковала тела в пакеты, положила их в чемоданы и оставила на складе.
Предполагается, что женщина не выдержала потери супруга, который скончался от онкологии за год до преступления.
Затем она вернулась на родину и сменила имя на Хакен Ли. В апреле 2022 года Ли перестала оплачивать платить за склад. Вскоре его на аукционе приобрела новая семья, которая и обнаружила останки. В итоге началось расследование, и полицейские вышли на Ли. Суд над женщиной продлится около четырех недель.
Читайте также: