В Малайзии дети погибли в машине, пока отец-уголовник вышел покурить
Двое детей погибли в Малайзии после того, как автомобиль, в котором они находились, съехал в реку, пока их отец вышел покурить. Об этом сообщает издание Mothership.
Мужчина находился в автомобиле вместе со своей возлюбленной, шестилетним сыном и восьмилетней дочерью. Машина была припаркована на склоне у берега реки с выключенным двигателем. Водитель вышел покурить, после чего автомобиль внезапно покатился и рухнул в реку.
Женщине удалось спастись, однако двое детей оказались заблокированы в затопленном салоне. Спасатели смогли извлечь их тела только через два часа, но помочь им было уже невозможно. При расследовании выяснилось, что отец погибших детей является закоренелым преступником — его судили 16 раз за различные преступления. Также обнаружилось, что автомобиль, участвовавший в инциденте, ранее числился в угоне.
Во время допроса мужчина и его спутница давали противоречивые показания о обстоятельствах происшествия, что вызвало подозрения следственных органов. В результате мужчина был задержан для дальнейшего расследования. Полиция изучает все версии произошедшего, включая возможную умышленность действий.
