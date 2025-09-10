В Малайзии дети погибли в машине, пока отец-уголовник вышел покурить

10 сентября 2025, 05:51

В Малайзии дети погибли в машине, съехавшей в реку, пока отец курил

Фото: Istock/conejota

Двое детей погибли в Малайзии после того, как автомобиль, в котором они находились, съехал в реку, пока их отец вышел покурить. Об этом сообщает издание Mothership.