На Сахалине мужчина больше часа просидел на дереве, спасаясь от медведей
Житель Южно-Сахалинска просидел на дереве больше часа, спасаясь от медведицы и ее детенышей. Об этом сообщает АСТВ.ру.
Все произошло днем вторника, 9 сентября. Мужчина находился в районе Сусуи недалеко от улицы Лермонтова. Сначала он заметил следы косолапых, а затем и того, кто их оставил, вместе с потомством. Опасаясь нападения хищников, сахалинец залез на дерево и вызвал помощь по телефону. Вскоре на место выехали сотрудники лесничества.
Через некоторое время начался дождь, и медвежье семейство спряталось под деревьями. Этим и воспользовался пострадавший: он спустился на землю и направился к дороге, на которой его ожидала оперативная группа. Мужчина был в состоянии шока, его забрали медики для оказания помощи.
Предположительно, этих же зверей позже видели в районе Христофоровки. Ситуация остается на контроле местного лесничества.
