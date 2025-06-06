Силовики проверяют подозрительный автомобиль на улице Леси Украинки в Москве
В Москве силовики проводят проверку подозрительного автомобиля, припаркованного на улице Леси Украинки.
По предварительной информации, существует вероятность, что машина заминирована. Территория вокруг автомобиля оцеплена. На месте работают взрывотехники, сотрудники ФСБ и полиции, которые проводят необходимые оперативные мероприятия для установления степени опасности.
О результатах проверки будет сообщено дополнительно.
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