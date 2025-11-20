В Подмосковье задержали серийного похитителя и насильника нянь
В Подмосковье поймали мужчину, который под видом работодателя заманивал девушек к себе домой, насиловал и подсаживал на наркотики. Об этом сообщает Telegram-канал Mash..
По версии правоохранителей, 46-летний Дмитрий А. из Богородского размещал объявления о поиске няни для ребёнка. Девушки приезжали на собеседование, после чего мужчина запирал их, насиловал и принуждал к употреблению наркотиков. В полицию обратились родственники двух пропавших женщин — они исчезли 27 июля и 27 октября.
Установлено, что жертвами стали как минимум две девушки — 19-летняя жительница Королёва и 25-летняя москвичка. Обеих в последний раз видели в доме подозреваемого. Третья пострадавшая сумела сбежать и оказалась в больнице Волгоградской области. Сейчас разыскивают ещё двух возможных жертв, которые также пропали без следа.
Следователи также выяснили, что мужчина избивал собственную жену и заставлял её принимать наркотики. Дмитрию А. предъявлены обвинения в двух убийствах, изнасилованиях и склонении к употреблению запрещённый веществ. Он заключён под стражу.
