«Занимался интимом при нас»: В Алтайском крае борец избил девушек в баре

20 ноября 2025, 16:33

В Алтайском крае борец Сергей Толмачев стал фигурантом дела об избиении в баре

Фото: Istock/nito100

В Алтайском крае две посетительницы бара обвинили профессионального борца Сергея Толмачева в избиении. Подробности сообщает РЕН ТВ.





По словам потерпевших, конфликт начался после того, как они пожаловались охране на поведение другой пары.

«Мы сидели отдыхали своей компанией. Кроме нас на втором этаже больше никого не было. Рядом сидящая пара прямо при нас без какого-либо стеснения занималась интимом. Нам, естественно, эта компания была, откровенно скажем, неприятна», — рассказала одна из пострадавших.