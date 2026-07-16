17-летнему жителю Кузбасса вынесли приговор за финансирование терроризма
В Кемеровской области суд вынес приговор 17‑летнему жителю города Белово. Юношу отправили в колонию за участие в террористическом сообществе, проинформировала пресс‑служба следственного управления СК РФ по Кузбассу.
Согласно данным ведомства, собранные следствием доказательства суд счёл достаточными для признания подростка виновным по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ (финансирование терроризма). В итоге ему назначили наказание в виде четырёх лет лишения свободы. Срок осуждённый будет отбывать в воспитательной колонии.
Как выяснилось, в период с ноября по декабрь 2025 года молодой человек перечислял средства запрещённой в России террористической организации. Для этого он использовал платные реакции (смайлики) под публикациями в одном из мессенджеров. Выявить противоправные действия удалось благодаря совместной работе следователей и сотрудников регионального управления ФСБ России.
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