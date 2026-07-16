17-летнему жителю Кузбасса вынесли приговор за финансирование терроризма

16 июля 2026, 06:52

Юношу из Кемеровской области отправили в колонию за финансирование терроризма

Фото: istockphoto/Rawf8

В Кемеровской области суд вынес приговор 17‑летнему жителю города Белово. Юношу отправили в колонию за участие в террористическом сообществе, проинформировала пресс‑служба следственного управления СК РФ по Кузбассу.