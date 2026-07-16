Мотоциклист без шлема протаранил легковушку в Красноярске
В ночь на 16 июля в Красноярске произошла смертельная авария с участием мотоцикла Yamaha и автомобиля ВАЗ‑2114. О последствиях в Телеграм-канале сообщила пресс-служба Госавтоинспекции по региону.
Мотоциклист врезался в припаркованную машину в районе дома № 62 на улице 9 Мая. Байкер погиб до прибытия бригады скорой помощи. Проверка показала, что в момент аварии он управлял транспортным средством без шлема и средств индивидуальной защиты.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно‑оперативная группа полиции. Специалисты выясняют все детали случившегося.
Ранее в Петербурге эвакуатор врезался в грузовик. От сильного удара кузов автомобиля деформировало, а водитель погиб на месте.
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