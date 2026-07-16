Мотоциклист без шлема протаранил легковушку в Красноярске

16 июля 2026, 04:57

Мотоциклист погиб при столкновении с автомобилем в Красноярске

Фото: istockphoto/Jamiga

В ночь на 16 июля в Красноярске произошла смертельная авария с участием мотоцикла Yamaha и автомобиля ВАЗ‑2114. О последствиях в Телеграм-канале сообщила пресс-служба Госавтоинспекции по региону.