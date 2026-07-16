16 июля 2026, 08:54

Baza: Девушка сожгла кожу на ногах после лазерной эпиляции в Москве

Фото: iStock/maxim4e4ek

Девушка сожгла до мяса кожу на ногах после лазерной эпиляции в Москве. Об этом пишет Baza.