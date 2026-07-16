Девушка сожгла до мяса кожу на ногах после лазерной эпиляции в Москве
Девушка сожгла до мяса кожу на ногах после лазерной эпиляции в Москве. Об этом пишет Baza.
В столичной клинике первая же процедура прошла не по плану. 29-летняя Екатерина ощущала сильное жжение, но мастер продолжила сеанс. Уже дома её кожа покрылась корочкой. Два месяца девушка лечилась по рекомендациям специалистов учреждения, но ожоги сменились большими пигментными пятнами.
На повторном приёме, по словам пострадавшей, её убедили пройти курс пилинга и фотоомоложения BBL. После этих процедур вернулись боль, бессонница и лихорадка.
Позднее другие врачи признали, что «реабилитация» была фатальной ошибкой. Повреждения нельзя лечить агрессивными методами. У Екатерины диагностировали ожоги I-II степени и стойкие изменения кожи. Кроме того, она получила психологическую травму, осознав, что её ноги никогда не будут прежними.
Пострадавшая утверждает, что последней каплей стало то, что клиника переписала её медицинскую карту и отвергла все обвинения, утверждая, что проблемы со здоровьем начались во время её отпуска в Индонезии. После этого девушка обратилась в Следственный комитет с заявлением.
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