В Подмосковье задержали таксистку с грузом наркотиков
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
43-летнюю жительницу Подольска задержали по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
В округе Егорьевск правоохранители остановили такси, которым управляла женщина, и обнаружили в салоне под задним сиденьем три пакета с порошком.
«Экспертиза показала, что вещество в пакетах является N-метилэфедроном. Общий вес наркотиков составил более двух с половиной килограммов», — говорится в сообщении.Таксистка рассказала, что нашла работу наркокурьером в даркнете. В её обязанности входило забирать наркотики по координатам, указанным куратором, и отвозить в назначенное место.
Против женщины завели уголовное дело по двум статьям: «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» и «Приготовление к преступлению и покушение на преступление». До суда задержанную оставили под арестом.