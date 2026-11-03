В Подмосковье задержали таксистку с грузом наркотиков

03 ноября 2026, 09:09

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

43-летнюю жительницу Подольска задержали по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





В округе Егорьевск правоохранители остановили такси, которым управляла женщина, и обнаружили в салоне под задним сиденьем три пакета с порошком.





«Экспертиза показала, что вещество в пакетах является N-метилэфедроном. Общий вес наркотиков составил более двух с половиной килограммов», — говорится в сообщении.