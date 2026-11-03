Выяснилось, что во Флориде при крушении самолета погибла семья мультимиллионера
При крушении частного бизнес-джета Learjet 60 во Флориде погибла семья мультимиллионера Адама Робинсона. Он был руководителем компаний Retention.com и RB2B, специализирующихся на разработке программного обеспечения. Об этом сообщает New York Post (NYP).
Уточняется, что на борту находились два пилота, глава технологической компании Робинсон с женой Хелен, их дети четырёх и двух лет — Эмма и Чарли, а также няня и друзья семьи. Всего в самолёте летели девять человек, никто не выжил.
Напомним, что в ночь с 1 на 2 ноября Learjet 60 рухнул посреди улицы в округе Палм-Бич, повредил линии электропередачи и загорелся. По данным газеты New York Times, одним из пилотов была 20-летняя девушка. Лицензию она получила за три года до катастрофы. Причину крушения пока не установили, но следователи выяснили, что воздушное судно попало в сильную турбулентность и начало разрушаться ещё до удара о землю.
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