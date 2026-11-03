Пассажир метро пригрозил людям отверткой и попал под уголовное дело
В Апрелевке полицейские задержали мужчину, который угрожал пассажирам метро и попытался ударить одного из них отверткой. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
По данным полиции, мужчина агрессивно вел себя во время поездки и грозил окружающим расправой. О его действиях сообщили через колонну экстренного вызова. Сотрудники полиции просмотрели записи с камер, установили личность подозреваемого и нашли его дома. Против мужчины возбудили уголовное дело о хулиганстве.
Александра Спесивцева прозвали «сибирским потрошителем». За год он убил как минимум 19 человек и употреблял в пищу их останки. Перед смертью жертвы долго подвергались пыткам и изнасилованиям. Убийца расчленял тела и фотографировал их, а из вырезанных частей готовил еду. Её он заставлял есть следующих пленников. Жертв Спесивцеву приводила его мать. Она же помогала ему избавляться от останков. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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