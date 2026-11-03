Выросло число погибших от лап медведей в России
Число погибших при нападениях медведей в России выросло до 31 человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные регионов.
Пять погибших зафиксировали в Томской области. В Сибири и на Дальнем Востоке голодные хищники массово выходят к людям.
Рост количества происшествий связывают с двумя факторами: за последние годы значительно увеличилась популяция медведей в лесах, а в 2026 году в тайге случился неурожай дикоросов. Из-за нехватки естественного корма дикие звери ищут пропитание рядом с людьми, что и заканчивается трагедиями.
Глава администрации Толпаровского сельского поселения Томской области Людмила Гаврилова в разговоре с агентством рассказала, что в зимовье очередной жертвой хищника стал 55-летний житель поселка Киевский. Он остановился в лесной избушке на несколько дней вместе с собаками. Когда охотник не вернулся домой, обеспокоенные родственники отправились его искать. В домике они заметили следы борьбы — открытые двери и погром, а на улице обнаружили следы нападения медведя и останки мужчины.
На фоне внезапного роста числа подобных инцидентов в регионе ввели режим повышенной готовности.
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