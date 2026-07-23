В Подмосковье задержали трёх вымогателей

23 июля 2026, 09:08

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Трёх мужчин в возрасте от 33 до 37 лет, подозреваемых в вымогательстве, задержали подмосковные полицейские при силовой поддержке сотрудников Росгвардии. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.





По данным следствия, злоумышленники пригласили бригадира, у которого один из них ранее работал, в кафе в деревне Островцы округа Люберцы. Там под надуманным предлогом они потребовали отдать им 500 тысяч рублей, а, получив отказ, забрали у бригадира личные документы и пообещали вернуть их после уплаты «долга».





«Пострадавший обратился в полицию. Злоумышленников взяли по местам их временного проживания в Люберцах и Москве», — говорится в сообщении.