Неизвестный хищник утащил на дно реки юного рыбака из Малайзии
В Малайзии при загадочных обстоятельствах пропал 15‑летний рыбак. По данным издания DayakDaily, некое существо утянуло его под воду.
Инцидент произошёл 21 июля в губернаторстве Саравак. Тауфик Эзани Абдулла вместе с семью спутниками отправился рыбачить на реку Сунгай Сетерап. Компания передвигалась на четырёх лодках и использовала для ловли рыбы сети. Примерно в полдень одна из них зацепилась за препятствие на дне. Подросток нырнул, чтобы освободить снасть, и после этого его больше не видели на поверхности.
Родственники мальчика, рыбачившие с ним, обратились за помощью к спасателям. По их словам, на юношу мог напасть крокодил: мужчины заметили, как рептилия выпрыгнула из воды неподалёку от места исчезновения Абдуллы. Поиски пока не дали результатов, а судьба юноши остаётся неизвестной.
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