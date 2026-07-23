В Борисовском пруду в Москве нашли тело мужчины с травмами
В Борисовском пруду на юге Москвы утром обнаружили погибшего мужчину. На его лице заметили ссадины и следы ударов. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Мужчину нашли около 04:00 в районе парка «Царицыно». На нём находились спортивные брюки и футболка красного цвета. Примерно через час тело подняли из воды и доставили на берег. Правоохранители рассматривают криминальную версию гибели. Обстоятельства происшествия и личность погибшего устанавливают.
Следственно-оперативная группа осматривает участок берега и прилегающую территорию, фиксирует обстановку на фото и видео, ищет возможные следы борьбы, личные вещи погибшего и другие предметы, которые могут иметь значение для проверки. Сотрудники также устанавливают очевидцев, опрашивают прохожих, жителей ближайших домов и работников парка, а при наличии камер запрашивают записи видеонаблюдения.
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