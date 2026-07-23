Достижения.рф

Иномарка взорвалась после столкновения с бензовозом в Туве

Фото: iStock/irontrybex

В Пий‑Хемском районе Тувы на 780‑м километре федеральной трассы Р‑257 «Енисей» столкнулись легковой автомобиль Audi А6 и бензовоз. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.



В результате аварии легковушка загорелась, а затем произошёл взрыв. По предварительной информации, погиб водитель Audi.

Подробности инцидента опубликованы в официальном канале ведомства в мессенджере MAX. Сейчас правоохранители проводят проверку и выясняют точные причины ДТП.

Ранее в Петербурге авария унесла жизнь пешехода. По неизвестным причинам он оказался на проезжей части Кольцевой автодороги и попал под колёса автомобиля.

Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0