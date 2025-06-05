В Подмосковье задержали жителя Ярославля с грузом наркотиков в машине
40-летнего жителя Ярославля задержали в Сергиево-Посадском округе по подозрению в незаконном обороте наркотиков, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Полицейские остановили машину для проверки документов. Они заметили, что водитель сильно нервничает, и вызвали следственно-оперативную группу. При осмотре автомобиля в салоне была обнаружена сумка, в которой лежал пакет с наркотиками», — говорится в сообщении.Экспертиза показала, что найденное в пакете вещество является мефедроном общей массой 499 граммов.
Против задержанного завели уголовное дело по двум статьям: «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».