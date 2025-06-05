В Челябинске военного осудили за продажу авиатехники на 52 млн рублей

Фото: iStock/Sinenkiy

В Челябинске осудили военного за продажу авиационно-технического имущества на общую сумму более 50 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба Челябинского гарнизонного суда.



Отмечается, что хищение оружия осуждённый производил в период с 2019 по 2024 год. Часть распроданного имущества была изъята правоохранительными органами, а ущерб от уже проданного имущества был добровольно возмещён военным.

В результате, военнослужащего приговорили к двум годам лишения свободы за продажу имущества на сумму 52,4 миллиона рублей.

Осуждённый полностью признал свою вину. Помимо тюремного срока, он получил штраф в размере 200 тысяч рублей.

Анастасия Чинкова

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