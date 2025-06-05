15-летний подросток зарубил отца топором, изменил внешность и отправился в бега

05 июня 2025, 13:51

В Волгограде подросток зарубил отца и сменил имидж для побега

Фото: Istock/Simone Araldi

В Волгограде 15-летний подросток жестоко расправился со своим отцом, зарубив его топором. Об этом сообщило СУ СК России.