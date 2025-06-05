15-летний подросток зарубил отца топором, изменил внешность и отправился в бега
В Волгограде подросток зарубил отца и сменил имидж для побега
В Волгограде 15-летний подросток жестоко расправился со своим отцом, зарубив его топором. Об этом сообщило СУ СК России.
Преступление было совершено в садоводческом товариществе Светлоярского района, где между отцом и сыном возник конфликт, приведший к ужасным последствиям. После расправы юноша забрал документы, деньги и личные вещи, попытавшись скрыться. Чтобы запутать следствие, подросток первым делом отправился в парикмахерскую, где перекрасил волосы. Однако, правоохранители быстро вышли на его след и задержали.
Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).
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