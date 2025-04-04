В Подмосковье задержан чёрный лесоруб, возивший дрова грузовиками

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
В муниципальном округе Лотошино задержали подозреваемого в незаконной рубке деревьев. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Сотрудники Микулинского участкового лесничества Волоколамского филиала Мособллеса во время патрулирования заметили выезжающий из леса автомобиль. Машину остановили. В кузове обнаружили дрова, а затем установили факт незаконной рубки лесных насаждений на лесной просеке. На место вызвали сотрудников полиции. Нарушителя доставили в отдел», – отметили в пресс-службе.Как подчеркнули в региональном Комлесхозе, теперь чёрному лесорубу грозият крупный штраф и уголовное преследование.
«Вместо того, чтобы обеспечить себя дровами законно, человек пошёл на преступление. Теперь ему предстоит не только возместить значительный ущерб, причинённый лесному фонду, но и отвечать в соответствии с Уголовным кодексом», – сказал старший участковый лесничий Волоколамского филиала Мособллеса Александр Маслов.Как напомнили в ведомстве, незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев и кустарников влечёт административный штраф для граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей; для должностных лиц – от 20 тыс. до 50 тыс. рублей; для юрлиц – от 200 тыс. до 500 тыс. рублей. Если ущерб превысит 5 тыс. рублей, нарушителя ждёт уголовная ответственность.
Незаконная рубка, серьёзное повреждение лесных насаждений или не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников, лиан в особо крупном размере наказывается лишением свободы на срок до 7 лет со штрафом от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.
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