В подмосковном Солнечногорске достраивают государственный индустриальный парк

19 ноября 2025, 16:03

оригинал Фото: пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области

В индустриальном парке «Есипово» в Солнечногорске завершают стройку производственно-складского комплекса для малого и среднего бизнеса. Инспекторы Главгосстройнадзора регулярно проверяют соответствие графику работ.