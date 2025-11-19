В подмосковном Солнечногорске достраивают государственный индустриальный парк
В индустриальном парке «Есипово» в Солнечногорске завершают стройку производственно-складского комплекса для малого и среднего бизнеса. Инспекторы Главгосстройнадзора регулярно проверяют соответствие графику работ.
Работы стартовали в мае 2024 года, а в ноябре объект уже планируют сдать. Проект включает семь универсальных индустриальных зданий общей площадью около 45 000 м². Здесь разместят производственные линии — от сборки системных блоков ПК до изготовления пневмоавтоматики, а еще организуют складские зоны.
Каждое здание — одноэтажное, с двухэтажными административными и бытовыми блоками. Площадки создают специально для малых и средних предприятий, чтобы они могли развивать производство и расширять бизнес.
Комплекс даст новые рабочие места, повысит инвестиционную привлекательность территории и укрепит экономику округа. «Есипово» — первый государственный индустриальный парк Солнечногорска. Он занимает 284 га, и его полностью обеспечили необходимыми дорогами и коммуникациями.
