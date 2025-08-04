Пловец Андрей Пуляев скончался во время соревнований в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде трагически оборвалась жизнь многократного чемпиона России по зимнему плаванию Андрея Пуляева. Как сообщает «Газета.Ru», спортсмену стало плохо на финише водного этапа триатлона IRONSTAR 113 NIZHNY NOVGOROD.
Спасатели оперативно передали Пуляева бригаде скорой помощи, начавшей реанимационные действия на месте. Несмотря на усилия врачей, спортсмен скончался.
Триатлон IRONSTAR 113 включает три дисциплины: 1,93 км плавания, 88 км велогонки и 21 км бега. Андрей Пуляев был одним из опытнейших и титулованных участников соревнований. Он, как и все участники соcтязания, прошёл медицинское обследование для допуска к стартам.
Ранее в Нижнем Новгороде погиб пловец из Москвы Дмитрий Ионов на соревнованиях X-WATERS Volga. Он в седьмой раз участвовал в данных соревнованиях.
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