Пловец Андрей Пуляев скончался во время соревнований в Нижнем Новгороде

04 августа 2025, 10:51

Андрей Пуляев умер во время водного этапа триатлона в Нижнем Новгороде

Фото: iStock/gorodenkoff

В Нижнем Новгороде трагически оборвалась жизнь многократного чемпиона России по зимнему плаванию Андрея Пуляева. Как сообщает «Газета.Ru», спортсмену стало плохо на финише водного этапа триатлона IRONSTAR 113 NIZHNY NOVGOROD.