Помощь военнослужащим и их семьям в условиях специальной военной операции в 2025 году

Видео: Минобороны РФ
Государственная поддержка военнослужащих, проходящих службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, особенно в условиях специальной военной операции (СВО), приобретает особое значение.
Бойцы и их семьи могут рассчитывать на широкий спектр государственных пособий, социальных гарантий и льгот, которые варьируются в зависимости от звания, воинской должности и стажа службы. Подробнее об этом можно узнать в материале «Радио 1».
Если же военнослужащий попадает в плен или пропадает без вести, его детям назначается ежемесячная помощь, соответствующая прожиточному минимуму для детей. Пожилые родители военнослужащих также не остаются без внимания — они получают бесплатные социальные услуги на дому и внеочередное направление в социальные учреждения. Эти меры направлены на обеспечение защиты и заботы о семьях, сталкивающихся с тяжёлыми испытаниями.
Таким образом, в случае ранения военнослужащий может получить до четырех миллионов рублей, при этом размер окончательной суммы зависит от степени тяжести травмы — от 100 тысяч рублей за легкое ранение до трех миллионов за тяжелое.
Кроме того, предусмотрены региональные меры поддержки в размере трех миллионов рублей и страховая выплата в размере еще трех миллионов рублей.
Подать заявку на подписание контракта с Минобороны РФ, а также подробнее обо всех предоставляемых льготах и выплатах участникам спецоперации и их семьям можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону +7 495 990 7777.
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Социальные гарантии для семей военнослужащихСемьи участников СВО пользуются обширной поддержкой и льготами. Близкие родственники бойцов имеют право на кредитные каникулы, а жены военнослужащих обеспечены защитой от увольнения и сокращения, если у них есть дети до 18 лет. Дети военнослужащих получают гарантированные места в детских садах, бесплатное горячее питание в учебных заведениях и возможность посещать продлённые группы в школах. Для старшеклассников предусмотрены льготы при поступлении в престижные вузы на бюджетной основе.
Если же военнослужащий попадает в плен или пропадает без вести, его детям назначается ежемесячная помощь, соответствующая прожиточному минимуму для детей. Пожилые родители военнослужащих также не остаются без внимания — они получают бесплатные социальные услуги на дому и внеочередное направление в социальные учреждения. Эти меры направлены на обеспечение защиты и заботы о семьях, сталкивающихся с тяжёлыми испытаниями.
Выплаты для раненых военнослужащихВоеннослужащие, получившие ранения в ходе выполнения служебных обязанностей, имеют право на значительные финансовые выплаты. В случае установления инвалидности, им полагаются:
- 3 миллиона рублей — разовая выплата;
- 2,9 миллиона рублей — единовременная выплата при увольнении;
- от 0,8 до 2,3 миллиона рублей — страховая компенсация за ранение в зависимости от группы инвалидности;
- от 4,3 до 21,9 тысячи рублей — ежемесячная компенсация;
- от 5,6 до 7,1 тысячи рублей — ежемесячная выплата;
- 3,5 тысячи рублей — ежемесячная региональная выплата для инвалидов 1 и 2 групп;
- 1 тысяча рублей — дополнительное пенсионное обеспечение.
Таким образом, в случае ранения военнослужащий может получить до четырех миллионов рублей, при этом размер окончательной суммы зависит от степени тяжести травмы — от 100 тысяч рублей за легкое ранение до трех миллионов за тяжелое.
Поддержка семей погибших военнослужащихТрагедия гибели военнослужащего не оставляет его семью без помощи государства. Им полагается единовременная выплата в размере пяти миллионов рублей, а также дополнительная выплата в размере 4,4 миллиона рублей в зависимости от региона службы погибшего.
Кроме того, предусмотрены региональные меры поддержки в размере трех миллионов рублей и страховая выплата в размере еще трех миллионов рублей.
Подать заявку на подписание контракта с Минобороны РФ, а также подробнее обо всех предоставляемых льготах и выплатах участникам спецоперации и их семьям можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону +7 495 990 7777.
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Дарья Осипова