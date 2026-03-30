В Подмосковье возобновляют выдачу сертификатов для расселения аварийного жилья
Выдачу жилищных сертификатов людям из аварийных домов возобновят в Московской области с 31 марта. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв в ходе совещания с руководителями региональных министерств, ведомств и округов.
Глава региона отметил, что выдача сертификатов на покупку квартир переселенцам будет проводиться параллельно со строительством новых домов.
«У нас в стране и, в частности, в Московской области реализуется большая программа расселения аварийного жилья. И мы с 31 марта, то есть с завтрашнего дня, кроме строительства домов для переселенцев будем также выдавать сертификаты. Эта практика показал себя хорошо. Люди пользуются этой возможностью. Поэтому в продолжение расселения аварийного жилья — а мы каждый год расселяем около десяти тысяч человек — мы реализуем и эту программу», — сказал Андрей Воробьёв.Сумма, на которую жителям аварийных домов выдаётся сертификат, зависит от площади их квартиры. При этом они могут добавить свои деньги и купить жильё просторнее. Приобретать недвижимость по сертификату можно будет в любом районе Московской области.