В Подмосковье возобновляют выдачу сертификатов для расселения аварийного жилья

30 марта 2026, 13:04

Выдачу жилищных сертификатов людям из аварийных домов возобновят в Московской области с 31 марта. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв в ходе совещания с руководителями региональных министерств, ведомств и округов.





Глава региона отметил, что выдача сертификатов на покупку квартир переселенцам будет проводиться параллельно со строительством новых домов.





«У нас в стране и, в частности, в Московской области реализуется большая программа расселения аварийного жилья. И мы с 31 марта, то есть с завтрашнего дня, кроме строительства домов для переселенцев будем также выдавать сертификаты. Эта практика показал себя хорошо. Люди пользуются этой возможностью. Поэтому в продолжение расселения аварийного жилья — а мы каждый год расселяем около десяти тысяч человек — мы реализуем и эту программу», — сказал Андрей Воробьёв.