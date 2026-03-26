Врач МОККВД рассказал, когда необходимо удалять родинки
На коже человека часто появляются новообразования: родинки, папилломы, бородавки. Большинство из них безопасны, но некоторые могут перерождаться в злокачественные опухоли. Специалисты Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера рассказали, в каких случаях достаточно наблюдения, а когда необходимо удаление.
Стабильные родинки без изменения цвета и формы, небольшие папилломы, возрастные кератомы и липомы обычно не требуют срочного удаления. Достаточно проходить профилактический осмотр у дерматовенеролога раз в полгода или год. Для контроля динамики врач применяет дерматоскопию — метод детального исследования структуры образования.
Однако существуют признаки, при которых удаление необходимо: быстрый рост, кровоточивость, изъязвление, изменение цвета, неровные или размытые края, зуд, боль, а также расположение в местах частой травматизации — на подошвах, ладонях, в зонах трения одеждой.
Как отметил врач-дерматовенеролог Роберт Саргсян, при любых изменениях кожных новообразований нужно незамедлительно обратиться к специалисту. Ранняя диагностика злокачественных процессов значительно повышает шансы на успешное лечение.
Для профилактики рекомендуется избегать длительного пребывания на солнце в часы его максимальной активности, использовать солнцезащитные средства, регулярно осматривать кожу и проходить профилактические осмотры. Это особенно важно для людей с большим количеством родинок или наследственной предрасположенностью к меланоме.
