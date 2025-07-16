В Подмосковье установили более 2,8 тыс. фандоматов и баков для сбора вторсырья

16 июля 2025, 15:46

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Более 2,8 тыс. специальный ёмкостей для сбора вторичных ресурсов — тары и текстиля — установлено в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Сдать в экопункты можно ненужную одежду, полотенца, постельное бельё и прочие текстильные изделия, а также чистые бутылки из-под воды, соков и молока.





«За весь период работы экопунктов на территории Подмосковья было собрано более 1,7 тыс. тонн пластика и алюминия. Объем текстильных отходов превысил 8 тысяч тонн. Сейчас установлено более 2,8 тыс. специальных ёмкостей для сбора вторичных ресурсов, и мы работаем над развитием этой инфраструктуры», — сказал зампред областного правительства — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Владислав Мурашов.