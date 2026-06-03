В Егорьевске организуют детскую летнюю программу реабилитации

03 июня 2026, 09:57

оригинал Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Инклюзивная оздоровительная детская программа «Ромашковое лето в Журавушке» стартует в Егорьевском комплексном центре в понедельник, 8 июня. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.





В медицинскую часть программы входят кислородные коктейли и соляная пещера, а также врачебное сопровождение ребят.





«К услугам отдыхающих будет бассейн и батут. Кроме того, запланированы занятия с собаками и лошадями, творческие тренинги и мастер-классы», — говорится в сообщении.