В Егорьевске организуют детскую летнюю программу реабилитации
Инклюзивная оздоровительная детская программа «Ромашковое лето в Журавушке» стартует в Егорьевском комплексном центре в понедельник, 8 июня. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.
В медицинскую часть программы входят кислородные коктейли и соляная пещера, а также врачебное сопровождение ребят.
«К услугам отдыхающих будет бассейн и батут. Кроме того, запланированы занятия с собаками и лошадями, творческие тренинги и мастер-классы», — говорится в сообщении.Подробную информацию о программе можно получить по телефону: +7 (49640) 4-56-49.
Ранее сообщалось, что в Московской области состоялось открытие первой Летней творческой школы для одарённых детей региона.