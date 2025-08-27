В Подмосковье запустили пилотный проект по ранней помощи проблемным семьям

27 августа 2025, 14:33

оригинал Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Пилотный проект «Мы вместе», направленный на выявление раннего неблагополучия семей с детьми и помощь им, запустили в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства социального развития.





Проект будет реализовываться в региональных Семейных центрах помощи семье и детям. Для будущих специалистов проекта провели первые семинары-практикумы.





«Занятия по теме «Новые технологии работы с семьей» прошли 21 и 22 августа в Семейном центре «Ступени» Пушкинского округа. Целью семинаров стала отработка семьесберегающего подхода по работе с кризисными семьями с детьми», — говорится в сообщении.